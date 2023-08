Tiere Weitere Wolfsnachweise im Osten Luxemburgs

Mit diesen zwei neuen Nachweisen erhöht sich die Zahl der eindeutigen Nachweise von Wölfen in Luxemburg im Jahr 2023 auf vier. Im Februar war im Nordosten Luxemburgs ein Wolf anhand eines Haarbüschels an einem Stacheldrahtzaun belegt worden. Im Juli folgte ein Beleg ebenfalls im Nordosten anhand von Proben an Bisswunden eines Schafes.