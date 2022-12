Verbraucherzentrale klärt auf : Ungeliebte Weihnachts-Geschenke einfach zurückgeben? Der Umtausch-Irrtum

Immer mehr Präsente fürs Fest werden im Internet gekauft. Das hat beim Umtausch Vor- und Nachteile. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Zu Weihnachten liegen wieder viele Geschenke unter dem Baum. Doch was tun, wenn ein Geschenk so gar nicht den eigenen Wünschen entspricht? Denn anders als viele denken, kann nicht alles einfach zurückgegeben werden.

Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe, der Ruhe, Besinnlichkeit – aber auch der (nicht ganz unerwünschten) Geschenke. Jeder schenkt gerne. Und jeder erhält gerne Präsente. Doch was können Weihnachtsfans tun, wenn sie ein Geschenk erhalten, das nicht ihren Vorstellungen entspricht, ohne jemanden zu kränken?

Beim Umtausch kommt es auf die Kulanz des Händlers an

Die meisten Menschen entscheiden sich ohne sofort zu murren für die klassische Variante: Umtauschen. Aber was nicht gefällt, kann nicht einfach zurückgegeben werden. Es kommt auf die Kulanz des Händlers an. „Wer sich nicht schon beim Kauf schriftlich hat zusichern lassen, dass das Geschenk umgetauscht werden kann, der hat anschließend schlechte Karten, wenn der Händler die Ware nicht zurücknehmen will, weil sie nicht gefällt“, erklärt Désirée Fuchs, Juristin der Verbraucherzentrale Saarland.

Aber was ist sinnvoller: Weihnachtsshopping im Geschäft oder doch lieber online? Beides hat seine Vor- und Nachteile, steht für die Expertin fest. „Im Internet können Kunden die Ware vorher nicht in Augenschein nehmen, haben aber grundsätzlich ein 14-tägiges Widerrufsrecht“, sagt Fuchs. Wichtig sei aber, dass die Widerrufsfrist an den Weihnachtsfeiertagen noch nicht abgelaufen sei.

Widerrufsrecht nur online, nicht im Geschäft

Beim Kauf im Geschäft haben Kunden dagegen kein Widerrufsrecht und sollten daher an der Kasse fragen, ob das Geschenk bei Nichtgefallen umgetauscht werden kann, rät die Juristin und ergänzt: „Beim Verschenken von Gutscheinen immer auf die Länge der Gültigkeit achten.

Wenn Verbraucher auf Nummer sicher gehen wollen: Ein Geschenk, das immer umgetauscht und eingelöst werden kann, ist ein selbst gebastelter Gutschein.“ In der Regel gilt beim Erwerb von Gutscheinen: Die Frist endet nach drei Jahren, wenn nichts anderes vereinbart wurde.

Was, wenn die Ware fehlerhaft ist?

Ist ein Geschenk dagegen fehlerhaft, hat der Kunde klare Rechte gegenüber dem Verkäufer. Wie diese aussehen, erfahren Kunden ebenfalls bei der Verbraucherzentrale des Saarlandes: Wenn die gekaufte Ware nicht in Ordnung ist, also zum Beispiel die Spielekonsole streikt oder der Reißverschluss klemmt, bestehe bei Neukäufen zwei Jahre lang die Möglichkeit, Ansprüche beim Händler geltend zu machen. Bevor der Kunde jedoch den Kaufpreis der fehler­haften Ware zurückerhält oder mindern kann, muss er dem Händler die Möglichkeit geben, zu reparieren oder mangelfreien Ersatz zu liefern, so Fuchs weiter

Kommt es wegen des Mangels zum Streit, muss innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Kauf der Händler beweisen, dass die Ware einwandfrei war, als sie über die Ladentheke ging. Dies gilt auch bei latenten, also nicht sofort sichtbaren Mängeln“, erklärt die Verbraucherzentrale Saarland. Der Händler muss beweisen, dass der Defekt an der Ware verursacht wurde, nachdem der Käufer sie erhalten hat – etwa durch falsche Bedienung. Bei schlecht verständlichen oder fehlerhaften Montage- oder Bedienungsanleitungen haftet der Verkäufer.