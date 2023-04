Heizsystem So vermeiden Sie Lärmprobleme bei Wärmepumpen – Verbraucherzentrale gibt Tipps

Wie laut es am Aufstellort tatsächlich wird, hängt dann noch von den konkreten Bedingungen vor Ort ab. „Wärmepumpen-Hersteller bieten Online- Schallrechner an, um die erforderlichen Mindestabstände zu ermitteln“, weiß Becker. Mehr Infos zum Heizen unter www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Dank der Bundesförderung der Energieberatung der Verbraucherzentrale sind die Beratungen in den Niederlassungen ebenso kostenfrei wie die Rückruf- und die Videoberatung. Termine zur persönlichen Beratung können saarlandweit unter (06 81) 50 08 91 5 oder unter der bundesweiten Hotline (08 00) 809 802 400 vereinbart werden.