Beliebte Shopping-App Verbraucherzentrale warnt vor Käufen bei Temu

Dennoch könnten Einfuhr-Umsatz- und Verbrauchs-Steuern anfallen, die Kaufende bereits ab 5,26 Euro Warenwert zahlen müssten, gibt die Verbraucherzentrale Saarland zu bedenken. Zustelldienste legen diese Kosten in der Regel aus und kassieren dann bei den Empfängern bei der Paket-Zustellung. Der Paket-Dienst DHL schreibt auf seiner Website dazu: „Wurde die Ware auf einem Online-Marktplatz bestellt, der in der EU registriert ist und die anfallende Mehrwertsteuer in einem EU-Land abführt, entfallen keine Abgaben, da der Empfänger die fälligen Abgaben direkt beim Kauf beziehungsweise der Online-Bestellung bezahlt.“ Dieses System wird als „Import One Stop Shop (IOSS)“ bezeichnet. Registriert sich der Versandhändler darüber, ist die Steuer schon beim Kauf im Rechnungsbetrag enthalten, heißt es weiter. „Temu“ gibt im Impressum seiner deutschen Seite an, in Irland registriert zu sein.