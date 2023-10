„Hochbedenkliche“ Inhaltsstoffen Vegane Burgerpatties im Test 2023 – Finger weg von diesen 7 „Appetitverderbern“

In Bezug auf Mineralölbestandteile ist zwischen dem ersten und zweiten Test laut Öko-Test keine Verbesserung eingetreten – im Gegenteil. Das Unternehmen berichtet von „hochbedenklichen“ aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH), unter welchen sich „auch krebserregende Verbindungen befinden können“. Entdeckt wurden sie in den Produkten von Dm, Followfood und Block House. Zu hohe Gehalte an gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH) wurden unter anderem in den Produkten von Aldi Nord/Süd festgestellt.