Finanzen US-Schuldenstreit: Yellen warnt vor Staatspleite am 5. Juni

Zuvor hatte Yellen vor einem möglichen Zahlungsausfall der Regierung Anfang Juni - möglicherweise bereits am 1. Juni - gewarnt. Das neue Datum nennt sie nun mit einer größeren Gewissheit. US-Präsident Joe Biden sagte am Freitagabend (Ortszeit), eine Einigung sei in greifbarer Nähe: „Die Dinge sehen gut aus.“