Stiftung Warentest Testsieger bei Allzweckreinigern ist „sehr gut (1,5) und auch günstig

Stiftung Warentest hat 13 Allzweckreiniger zwischen 70 Cent und 3,95 Euro getestet. Neben Markenprodukte von Frosch, Meister Proper oder Sagrotan, mussten sich auch Reiniger günstigerer Handelsmarken unter Beweis stellen. Es wurde in zwei Disziplinen getestet: Bodenwischen mit verdünntem Reiniger und das Entfernen von hartnäckigem Schmutz in unverdünnter Form. Die Reinigungsleistung fließt zur Hälfte in das test-Urteil ein und wurde von drei Experten visuell beurteilt. Mögliche Tropfen und Streifen auf dem getrockneten Boden wurden im Punkt „Reinigungskomfort“ (10 Prozent) berücksichtigt, auch die Trocknungsdauer spielte eine Rolle.