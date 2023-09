Stiftung Warentest Nur ein Spülmittel erhält Traumnote „sehr gut (1,0)“ in wichtiger Kategorie

Im Punkt Ergiebigkeit (20 Prozent) überprüften die Experten, wie viele verschmutzte Teller das jeweilige Produkt in fünf Litern Spülwasser reinigt. In einem Alltagstest bewerteten 20 Prüfer die Handhabung (10 Prozent) mittels Fragebogen zu Anwendungshinweisen und Lesbarkeit des Etiketts sowie Öffnen, Schließen und Handlichkeit des Produkts. Kritische Konservierungsstoffe und mögliche Hautunverträglichkeiten wurden in der Kategorie „Gesundheit“ (15 Prozent) überprüft. Ein Experte analysierte außerdem, „wie viel Wasser erforderlich ist, um problematische Stoffe in den Reinigern so stark zu verdünnen, dass sie nicht mehr toxisch wirken“, um eine mögliche Gewässerbelastung (5 Prozent) auszuschließen.