Nestea, Lipton und Eigenmarken bei Stiftung Warentest Beliebter Rapper-Eistee schockiert im Test – so viel Zucker steckt in den Getränken

Laut einer Umfrage trinken etwa 13 Prozent der Menschen in Deutschland regelmäßig Eistee. Neben den bekannten Marken wie Lipton oder Nestea, gibt es viele Eistee-Sorten als preiswerte Eigenmarke in Supermärkten und Discountern. Eistee bietet vor allem an warmen Sommertagen eine willkommene Abwechslung, aber was steckt in dem süßen Tee-Getränk? Stiftung Warentest zeigt: Eine Zutat kommt in manchen der beliebten Kaltgetränken reichlich vor.