Stiftung Warentest Orangensaft-Traditionsmarke versagt im Experten-Test – „Aroma nicht nachweisbar“

In der Kategorie der Säfte aus Orangensaftkonzentrat enttäuschte eine bekannte deutsche Traditionsmarke im Test und erhielt die Note „mangelhaft“. Der Valensina Mildes-Frühstück mit Acerola und natürlichem Orangenblütenaroma konnte zwar geschmacklich mit „gut (2,5)“ überzeugen, fiel jedoch beim Aroma mit „mangelhaft (5,0)“ durch. Die Tester bemängelten, dass das im Namen angegebene Orangenblütenaroma nicht nachweisbar war, obwohl es beworben wurde. Zudem erhielt der Saft in der Kategorie Deklaration nur ein „ausreichend (4,5)“, da die Bezeichnung „mild“ laut Testern nicht zutreffend ist. Damit bildet dieser Saft das Schlusslicht in seiner Kategorie.