Stiftung Warentest Nur ein Backofenreiniger erhält die Bestnote „gut“

Auch die Backofenreiniger aus Discountern und Drogerien schnitten aus Expertenansicht solide ab. So erhielt der preiswerte Domol Backofen- & Grillreiniger aus dem Rossmann für 1,79 Euro pro 500 ml ein „Befriedigend“ (2,7). In der Reinigungsleistung erreichte er mit einer Note von 3,1 eine schlechtere Bewertung als die Spitzenreiter, konnte jedoch mit einer „Gut“-Note in der Materialschonung überzeugen.