Stiftung Warentest Günstige Mundspülungen besser als teure Markenprodukte – das sind die Testsieger

Sieben Mundspüllösungen sind „gut“ und beugen Karies, Zahnfleischentzündungen und Zahnbelag vor. Auf den Spitzenplätzen landen die günstigsten Produkte von Edeka (Elkos), Kaufland (Bevola), Lidl (Dentalux) und Rossmann (Prokudent) mit 14 bis 16 Cent pro 100 Milliliter. Ebenfalls „gut“, aber etwas schlechter schneiden die teureren Markenprodukte von Listerine (1,9) und Elmex (2,1) ab. Die Mundspüllösung Odol-med 3 All in One Schutz erhält das test-Urteil „befriedigend“ (2,7).