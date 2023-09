„Flecken teilweise sogar verschlimmert“ Nur zwei Fleckenentferner erhalten die Note „gut“ im Test – darunter der Günstigste

Im Praxistest treten 20 Universalfleckenentferner gegeneinander an, darunter zwölf Sprays, Flüssig- und Gallenseifen, die vor der Wäsche aufgetragen werden. Sieben Pulver und ein Gel landeten ebenfalls im Einkaufswagen der Verbraucherorganisation, sie werden in Kombination mit einem Colorwaschmittel in der Maschine angewendet. Zusätzlich testete Stiftung Warentest drei Ultraschall-Fleckenentfernerstifte. Alle Produkte sollten im Baumwollprogramm bei 40 Grad „41 Fleck­arten auf Baumwoll- und Polyester­stoffen“ entfernen, darunter farbige, bleichbare, eiweiß- und stärkehaltige Flecken sowie Fett-, Öl- und Pigmentflecken.