Stiftung Warentest Frucht- und Wassereis im Test: „Jedes dritte Produkt ist eine Zuckerbombe“

Service · Die Sonne zeigt sich und die Temperaturen steigen – der Sommer ist da. Eine Sache darf in den warmen Monaten auf keinen Fall fehlen: leckeres Eis. Besonders erfrischend ist Frucht- und Wassereis. Aber was steckt in den bunten Eissorten?

27.06.2024 , 06:19 Uhr

Stiftung Warentest hat 25 Frucht- und Wassereis unter die Lupe genommen, auch Markenprodukte enttäuschen im Test. (Symbolfoto) Foto: dpa/David Young

Von Teresa Enzweiler