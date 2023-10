Ein „Schnäppchen“ Diesen günstigen Kaffeevollautomat empfehlen Experten von Stiftung Warentest

Wer beim morgendlichen Kaffee viel Wert auf eine einfache, schnelle Zubereitung und eine große Auswahl an Kaffeegetränken legt, sollte auf der Suche nach der passenden Maschine einen Kaffeevollautomaten in Betracht ziehen. Die meisten Kaffeevollautomaten bieten eine Vielzahl an Einstellungen, mit denen sich der Kaffee an die eigenen Vorlieben anpassen lässt. Es gibt Modelle für verschiedene Budgets, von erschwinglichen Optionen bis hin zu High-End-Geräten. Stiftung Warentest hat überprüft, „ob Preis und Qualität wirklich zusammenhängen“.