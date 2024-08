Testberichte von unabhängigen Experten Stiftung Warentest – alle Informationen zum Verbrauchermagazin

Um die Produkte realistisch zu testen, werden sie Alltagssituationen ausgesetzt. Das ist im Labor oft eine Herausforderung, aber die Tester sind einfallsreich. Beim Matratzen-Test zum Beispiel rollt eine 140 Kilogramm schwere Walze in einer Klimakammer bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit 30 000 Mal hin und her. Der Test dauert vier bis fünf Monate, und die Matratze darf in dieser Zeit keine Kuhle bilden, um zu bestehen.