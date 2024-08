Frist für Steuerklärung endet Diese Dinge können Sie von der Steuer absetzen

Beispiel: Ein Ehepaar mit zwei Kindern und 60 000 Euro Jahreseinkommen kommt auf 2000 Euro an Ausgaben für außergewöhnliche Belastungen. Die zumutbare Grenze liegt bei rund 1735 Euro. Das Paar kann von den 2000 Euro also 265 Euro absetzen. Ein Single ohne Kind mit gleichem Einkommen hat eine mehr als doppelt so hohe Zumutbarkeitsgrenze - und könnte somit nichts absetzen.