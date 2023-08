Stiftung Warentest Staubsauger im Test 2023 – können deutsche Markenprodukte noch überzeugen?

Fällt die Wahl auf einen Bodenstaubsauger, besteht zusätzlich die Auswahl zwischen Geräten mit Beuteln oder Boxen. Staubsaugerbeutel bieten in der Regel eine größere Staubkapazität, was selteneres Wechseln erforderlich macht. Zudem halten sie beim Auswechseln den aufgesaugten Schmutz sicher im Beutel, was besonders für Allergiker vorteilhaft ist, da sie weniger mit dem Staub in Berührung kommen. Bei Geräten mit Staubboxen müssen die Filter regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Sie sind allerdings langfristig kostengünstiger und umweltschonender.