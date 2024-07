Stiftung Warentest Zwei günstige Spülmaschinentabs sind überraschend Testsieger 2024

Die Ergebnisse des großen Spülmaschinentabs-Tests zeigen, dass auch günstige Produkte hervorragende Reinigungsleistungen bieten können. Die Testsieger „W5 Multi-Active All in 1“ von Lidl und „Denkmit Multi-Power Revolution“ von dm überzeugen sowohl durch ihre Reinigungskraft als auch durch ihre Umwelteigenschaften. Gleiches gilt für die Marke Everdrop bei den Monotabs, jedoch müssen Verbraucher hier tiefer in die Tasche greifen.