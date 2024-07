Listerine und Co. Sind Mundspülungen möglicherweise krebserregend? Studie mit Verdacht

Die Studie sagt also ausdrücklich nicht, dass Mundspülungen wie Listerine Cool Mint unmittelbar zu Krebserkrankungen führen können. Die Ergebnisse zeigen allerdings, dass bestimmte Bakterien häufiger vorkommen, als ohne die Verwendung des Produkts und dieses ausgerechnet Zahnfleischprobleme wie Parodontitis verursachen kann. Also genau das Gegenteil von dem, was sich Verbraucher von der Einnahme einer Mundspülung erhoffen.