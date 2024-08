Wegen schädlicher Stoffe Senf im Öko-Test: Diese bekannte Bio-Marke fällt mit der Note „mangelhaft“ gnadenlos durch

Ein weiterer kritischer Stoff ist Erucasäure. Diese ist in der Senfsaat von Natur aus enthalten. In zu hohen Mengen kann sie allerdings die Verfettung des Herzens und damit eine Schwächung des Herzmuskels begünstigen. Auch sie ist in dem Produkt von Alnatura in höheren Mengen vorhanden. Positiv ist allerdings, dass keines der getesteten Senfprodukte die täglich empfohlene Maximaldosis überschreitet.