Flexibel von zu Hause? Selbsttest: Wann mobiles Arbeiten im Alltag funktioniert

In den eigenen vier Wänden zu flexiblen Zeiten arbeiten oder doch vor Ort im Unternehmen? Manche Beschäftigten können auswählen oder würden hierüber gerne mit ihren Vorgesetzten verhandeln. Wissen sollte man in beiden Fällen, wie gut mobiles, zeitflexibles Arbeiten eigentlich tatsächlich für einen im Berufsalltag funktioniert - und was dafür womöglich noch fehlt oder verbessert werden kann.