Nordseeküste Seevögel: Trifft die Vogelgrippe erneut das Wattenmeer?

Der Grund dafür liegt etwas zurück: Jahrelang tauchte die Vogelgrippe im Zusammenhang mit dem Vogelzug hierzulande nur im Winterhalbjahr auf. Doch 2022 verschwand der hochansteckende Erreger nicht mehr und sorgte in den Seevogelkolonien an der Nordseeküste für immense Verluste. „Ein Ausbruch mitten in der Brutzeit wie im vergangenen Jahr war völlig neu“, sagt Florian Packmor, zuständig bei der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer für Brutvögel.