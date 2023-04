Arbeitsminister Schweitzer für Transformationsagentur auf Bundesebene

Mainz · Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat der Transformationsagentur rund ein Jahr nach dem Start ein gutes Zeugnis ausgestellt. „Die Aufmerksamkeit in den Unternehmen ist mit Händen zu greifen“, sagte der Minister am Donnerstag in Mainz in einer ersten Bilanz.

20.04.2023, 13:29 Uhr

Alexander Schweitzer (SPD), Arbeitsminister in Rheinland-Pfalz, spricht im Parlament. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Unter den Beschäftigten gebe es eine große Offenheit. Mehr als 140 Beratungen über die sogenannten Transformationsbegleiter habe es seit Herbst gegeben. Es gebe bereits Wartelisten für die Gespräche zu den Möglichkeiten über Weiterbildungen und Qualifizierungen. Die Agentur soll als zentrale Anlaufstelle Beschäftigte und Unternehmen in Rheinland-Pfalz im Wandel der Arbeitswelt unterstützen. Ziel ist es, gerade die betriebliche Weiterbildung und Qualifizierung voranzubringen. Die Transformationsagentur ist beim Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos AG angesiedelt. Der Wandel in der Arbeitswelt betreffe alle Branchen und alle Region in Rheinland-Pfalz, betonte der Minister. Eine wichtige Aufgabe der Agentur und der Begleiter sei daher auch, eine Übersicht über die Fördertöpfe von Land und Bund für Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten zu bieten. Vor Ort übernähmen die Transformationsbegleiter mit ihren Netzwerken eine entscheidende Funktion für die Mitarbeiter und Betriebe, erklärte Schweitzer. Mittlerweile gebe es 19 Netzwerkskooperationspartner. Es gebe auch Anfragen aus anderen Bundesländern sowie Frankreich und Österreich zur Arbeit der Transformationsagentur, berichtete der Arbeitsminister. Das zeige die Bedeutung der Aufgabe. Er hoffe, dass es auch auf Bundesebene ein Transformationsagentur geben werde. © dpa-infocom, dpa:230420-99-385367/2

