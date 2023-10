Schwarzer Tee im Öko-Test Dieser Discounter-Tee fällt in Test krachend durch – Aldi reagiert

An beiden hat das Verbrauchermagazin „nichts auszusetzen – weder an den Inhaltsstoffen noch am Anbau“. Für Verbraucher sind die „Zertifizierung oder die Kombination aus Bio und Fairtrade in aller Regel eine gute Orientierung“, da ein biologischer Anbau den Einsatz von „chemisch-synthetischen Spritzgiften“ verbietet. Das ist sowohl für die Verbraucher als auch für die Menschen auf den Plantagen von Vorteil, die ansonsten „mit den teils gefährlichen Giftstoffen“ in Kontakt kommen, so Öko-Test.