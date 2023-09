Rückruf bei Lidl Listerien-Alarm bei Discounter – Kunden sollten diese Fisch-Produkte nicht verzehren

Eine wichtige Mitteilung betrifft derzeit Kunden in den Bundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz: Produkte, die bei Lidl verkauft wurden, unterliegen einem Rückruf. Die dänische Lebensmittelkette Agustson a/s hat diese Maßnahme ergriffen, nachdem die gefährlichen Lebensmittel bereits den Weg in die Haushalte vieler Verbraucher gefunden haben. Umso wichtiger ist es, dass Kunden jetzt folgende Informationen beachten.