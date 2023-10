Bio-Reis schmiert ab Günstiger Discounter-Reis glänzt bei Test mit Note „sehr gut“

Ein Blick in den Testbericht zeigt, dass insbesondere der Naturreis schlecht abschneidet. Zwei Hersteller stoppten sogar den Verkauf ihrer Produkte, darunter ausgerechnet ein Bio-Produkt. Betroffen ist der Bio Sonne Bio-Reis Natur von Norma, der Arsen, Mineralöl und das „wahrscheinlich krebserregende“ Schädlingsbekämpfungsmittel 1,2-Dicholorethan enthielt. Das nachgewiesene Mittel „ist in der EU seit Langem verboten“ und wurde in einer Menge festgestellt, die „deutlich über der Nachweisgrenze“ lag.