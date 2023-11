Stiftung Warentest Raclettes mit Tischgrill im Test: „Grillen können nur wenige gut“

Insgesamt 12 Raclettes mit Tischgrill und acht Pfännchen wurden von der Verbraucherorganisation einem Praxistest unterzogen. Für die Geräte zahlte Stiftung Warentest Mitte 2019 zwischen 40 und 380 Euro. Der Punkt „Raclettieren“ fließt mit 35 Prozent in das Gesamtergebnis ein. Hierfür wurde die „Zeitdauer für den „Raclettierzyklus“ und die Temperatur am Ende es Vorheizens gemessen sowie die Gleichmäßigkeit der Temperatur und die Garergebnisse beurteilt. Wie lange das Aufheizen der Grillplatten und der Grillvorgang dauerten, wurde in der Kategorie „Grillen“ (20 Prozent) bewertet. Die Experten beurteilten zudem die Gleichmäßigkeit und das Grillergebnis.