Öko-Test Puppen für Kinder im Test: Drei erhalten die Bestnote „sehr gut“

Im zweiten Testverlierer My first Barbie stellten die Experten Naphthalin fest, dessen „Verbindung unter Krebsverdacht“ steht. Ebenfalls in My first Barbie, aber auch in den Produkten Baby Anabell und Lilliputiens steckt das giftige Schwermetall Antimon. Das Fazit: „Barbie-Hype hin oder her: In unserem Test gibt es bessere Puppen.“