Noch immer aktuell Pay yourself first! Wie eine Uralt-Methode beim Sparen hilft

Sparen, um sich so kleinere und größere Wünsche erfüllen zu können - das wollen die meisten. Doch manche können sich nicht so richtig dazu motivieren, Geld beiseite zu legen. Zumal am Monatsende oftmals kaum noch etwas vom Lohn oder Gehalt übrig bleibt, das sich sparen lässt. Das aber lässt sich ändern - und zwar mit der Strategie „Pay yourself first“ - bezahl dich selbst zuerst.