Testbericht Papierstrohhalme im Test – fast die Hälfte ist schadstoffbelastet

Auch die umweltschädlichen PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) konnten in manchen der Produkte nachgewiesen werden. Sie werden aufgrund von schmutz- und wasserabweisenden Eigenschaften in vielen Produkten verwendet, bauen sich in der Umwelt allerdings kaum ab. Dazu kommt, dass von den Verbindungen dieser Art, die bereits untersucht wurden, viele toxisch sind. Eine umweltfreundlichere Alternative zu Plastik bieten mit PFAS belastete Papierstrohhalme also nicht.