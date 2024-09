Preis-Schock 2024 Inflation treibt Verbraucher zu Olivenöl-Eigenmarken – aber Experten empfehlen nur wenige

Dürren und Hitze in den Mittelmeerländern haben die Ernten stark beeinträchtigt, was zu einer rückläufigen Olivenöl-Produktion in der EU führte. Diese Entwicklungen spiegeln sich im Olivenöl-Test von Stiftung Warentest wider, der zeigt, dass die durchschnittliche Qualität im Vergleich zu früheren Untersuchungen deutlich gesunken ist. Viele Produkte der höchsten Güteklasse nativ extra schmecken nun ranzig oder stichig, und auch die chemische Qualität hat abgenommen. Verbraucher müssen also tiefer in die Tasche greifen und bekommen dafür oft weniger Qualität.