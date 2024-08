Überraschend schlecht bewertet Ökotest: Drei bekannte Marken-Deoroller fallen mit „ungenügend“ durch

Der Deoroller Vichy Desodorante Mineral kostet stolze 12,50 Euro. Dabei ist das Deo der Marke Vichy, welche zu L’Oréal gehört, als einziges Produkt im Test gleich in zwei Kategorien als „ungenügend“ eingestuft worden: im Test der Inhaltsstoffe, aber auch in der Kategorie „Weitere Mängel“. Im Labor fielen dabei gleich mehrere problematische Stoffe auf. Hier konnten Experten zum einen deutliche Mengen an Formaldehyd nachweisen.