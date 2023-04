Testbericht Öko-Test zieht vernichtende Bilanz bei Anti-Cellulite-Produkten

Nach Angaben der Techniker Krankenkasse haben bis zu 98 Prozent aller Frauen Cellulite. Sie macht sich in Form von Unebenheiten, häufig als Dellen beschrieben, bemerkbar und tritt überwiegend an den Oberschenkeln, dem Gesäß oder der Hüfte auf. Die Figur der Frau ist dabei irrelevant, Ursachen sind laut Öko-Test stattdessen: „Veranlagung, weibliche Hormone und ein schwaches Bindegewebe“. Cellulite entsteht durch Fettzellen, die sich im Unterhautgewebe, genauer gesagt zwischen Haut und Muskeln, befinden. Vergrößern sich diese im Laufe der Zeit, kann Cellulite an der Hautoberfläche sichtbar werden.