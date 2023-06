Hinweis fehlt Sonnencreme im Test 2023: Dieses Produkt ist gefährlich für empfindliche Haut

Wichtig bei der Wahl des richtigen Produktes ist vor allem der Lichtschutzfaktor (LSF). Diese Kennzahl beziffert den Schutz vor schädlicher UV-Strahlung. Was der LSF in der Praxis bedeutet und was bei verschiedenen Hauttypen zu beachten ist, darüber informiert das Bundesamt für Verbraucherschutz.