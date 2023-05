Viel Kritik an Früherdbeeren Erdbeeren im Öko-Test – „Pestizid-Cocktail“ in konventionellen Früchten

Im Juni beginnt auch in Deutschland endlich die Erdbeerzeit. In den Obstabteilungen der Supermärkte sind Erdbeeren bereits seit Beginn des Jahres zu finden. Doch der Anbau im Ausland erfolgt aufgrund der dortigen Trockenheit unter hohem Wasserverbrauch. Zusätzlich sorgt der lange Transportweg für den Einsatz von Pestiziden und Fungiziden. Öko-Test hat 14-mal Erdbeeren untersucht und stellt fest: Wer dem Klima etwas Gutes tun möchte, sollte auf die Erdbeerzeit in Deutschland warten.