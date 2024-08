Nutella mit Note 6 Test-Experten empfehlen nur zwei günstige Nuss-Nougat-Cremes

Nuss-Nougat-Cremes sind ein beliebter Frühstücks- und Pausenbrot-Aufstrich, insbesondere bei Kindern. Doch was steckt wirklich in den süßen Cremes, die auf so vielen Frühstückstischen landen? Die Experten von Öko-Test haben sich dieser Frage gewidmet und kamen zu überraschenden und teils erschreckenden Ergebnissen. In ihrem Test wurden zahlreiche Produkte untersucht, wobei einige beliebte Marken enttäuschend abschnitten.