Testberichte Öko-Test: Noten, Testverfahren und Finanzierung – alle Infos zum Verbrauchermagazin

Da das Bewusstsein für nachhaltige Ökonomie in der deutschen Bevölkerung immer größer wird, bezieht Öko-Test immer häufiger soziale Aspekte in die Bewertung mit ein. Daher fließt seit 2010 auch die Frage nach der Corporate Social Responsibility, also das verantwortliche Handeln eines Unternehmens über die gesetzlichen Forderungen hinaus, mit ein. Öko-Test untersucht hierbei, wie verpflichtet sich Unternehmen dieser Verantwortung fühlen und wie sie diese praktisch umsetzen. Als erstes Produkt unter dieser Prämisse testeten die Verbraucherschützer Kinderspielzeuge im Zusammenhang mit Kinderarbeit. Die Redakteure bewerten in dem Fall nicht, stattdessen sind die Abfragen so aufgebaut, dass sich der Leser selbst ein Bild machen kann. So können Konsumenten selbst entscheiden, ob sie ihren Kauf ethisch vertreten können.