Luchs-Konferenz Netzwerke um größte Raubkatze Europa sollen erweitert werden

„Der geschätzte Bestand an Luchsen beträgt aktuell, inklusive der Luchse in den Nordvogesen, rund 20 Tiere“, teilte die Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit. Um Zahl und Territorien im Pfälzerwald nachzuweisen, finde derzeit ein Luchs-Monitoring mit 160 Fotofallen an 80 Standorten statt. Ergebnisse sollen ab Juni einsehbar sein.