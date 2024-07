Schutz vor Hautkrebs Mit Sonnencreme – so lange dürfen Sie in der Sonne sein

„Bei der Sonne ist es so: je mehr, desto schlechter. Da gibt es keinen Grenzwert“, sagt Dermatologe Prof. Gutzmer von der Medizinischen Hochschule Hannover. Wer verständlicherweise trotzdem nicht auf Sonne verzichten will, der sollte auf den richtigen Lichtschutzfaktor achten. Am besten wird die Haut durch entsprechende Kleidung geschützt. Bei Sonnencremes empfiehlt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) einen Lichtschutzfaktor (LSF) von mindestens 30. In Höhenlagen, auf Schnee und am Wasser sollten Sie zu LSF 50+ greifen.