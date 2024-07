Testsieger enthüllt Zwei günstige Mineralwässer glänzen mit Traumnote „sehr gut (1,0)“ in wichtigen Kategorien

Die drei günstigen Eigenmarken konnten durch ihre niedrigen Preise und hohe Qualität überzeugen. Doch nicht alle Discountermarken schnitten so gut ab. Ein Beispiel dafür ist die Edeka-Eigenmarke „Gut und Günstig“. Obwohl dieses Wasser in den Kategorien Geschmack, Mikrobiologie und Verunreinigungen jeweils die Bestnote 1,0 erhielt, lag das Gesamturteil mit „ausreichend (4,5)“ deutlich niedriger. Der Grund dafür war die mangelhafte Deklaration: Die Angaben auf dem Etikett stimmten nicht mit den tatsächlich gemessenen Mineralstoffgehalten überein, was als irreführend bewertet wurde.