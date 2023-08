Kommunen Mangel an Kommunalpolitikern liegt nicht an Finanzausgleich

Ministerpräsidentin Malu Dreyer tritt Aussagen der Opposition entgegen, die Finanzpolitik der Landesregierung sei die Ursache für den Mangel an Kommunalpolitikern in Rheinland-Pfalz. Bei dieser Behauptung würden unterschiedliche Themen vermischt, sagte die SPD-Politikerin in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Ganz im Gegenteil stärken der neue kommunale Finanzausgleich (KFA), die Übernahme eines großen Teils der Liquiditätskredite und weitere Programme wie etwa KIPKI die finanzielle Situation der Kommunen und eröffnen Handlungsspielräume, die vorher nicht vorhanden waren.“ KIPKI ist die Abkürzung für das mit 250 Millionen Euro ausgestattete Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation.