Chemikalien Langlebig und umstritten: Umgang mit PFAS in Rheinland-Pfalz

Zudem seien die Kommunen in Rheinland-Pfalz angehalten, ihre Klärschlämme zu untersuchen, weil ein relativ hoher Anteil in der Landwirtschaft genutzt werde. Und im Rahmen eines bundesweiten Programms zur Untersuchung von Böden durch das Umweltbundesamt werden 14 Acker- und 10 Grünland-Standorte in Rheinland-Pfalz regelmäßig angeschaut. Es wird also reichlich untersucht zwischen Westerwald und Pfalz. Im Fokus steht laut Umweltministerium bei all dem: „Im Falle kritischer Schadensfälle gilt zunächst als oberste Priorität, durch vorsorgliche Maßnahmen eine Gefährdung für Menschen auszuschließen.“