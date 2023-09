Stiftung Warentest Experten-Urteil: Der günstigste Kinderwagen ist Testsieger 2023

Damit ein Kinderwagen tatsächlich bis zum Kleinkindalter verwendet werden kann, muss er laut der Verbraucherorganisation einige Kriterien erfüllen. So darf die Babywanne nicht zu eng und der spätere Sitz nicht zu tief sein. Zudem sollte die Rückenlehne in ihrer Höhe verstellbar sein und sich so flach wie möglich einstellen lassen. Da die Füße ebenfalls größer werden, ist eine mitwachsende Fußstütze wichtig. Bei zu kleinen Fußstützen besteht die Gefahr, dass die Füße ab dem Kleinkindalter überhängen. Die zwei preiswertesten Modelle sind Testsieger und konnten die Kriterien größtenteils erfüllen: