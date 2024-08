Kindersitze unter 250 Euro Kindersitze im Test von Stiftung Warentest – ein Modell bedeutet Lebensgefahr

Die Wahl des richtigen Kindersitzes ist vermutlich so individuell wie die Kleinen selbst. Dennoch gibt es einige Parameter, die man bei der Auswahl beachten sollte. So etwa die Änderung der Sicherheitsnorm, den Einbau und wie das Kind am sichersten fährt. Wir haben die wichtigsten Infos und die besten und günstigen Modelle für Sie zusammengefasst. Leider sind auch mehrere Sitze im Test durchgefallen. Von einem geht sogar Lebensgefahr aus.