Erfahrene Tester fassungslos Kindersicherungen bei Öko-Test: Dieses Produkt ist „lebensgefährlicher Schrott“

Ein Produkt aus der Kategorie Eckenschutz lässt die Tester dabei „fassungslos zurück“, wie es im Bericht heißt: Es handelt sich um den „Lesfit Eckenschutz, transparent“. Er wird laut Öko-Test im Internet auf dem Amazon-Marktplatz und auf Ebay verkauft. Und schützt nicht, sondern kann selbst zur Lebensgefahr werden. So konnten Kinder den Eckenschutz im Test leicht von der Tischplatte lösen. Die Teile sind zudem so klein, dass Kinder an ihnen ersticken könnten.