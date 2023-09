Stiftung Warentest Matratzen für Kleinkinder und Babys – „gutes“ Top-Produkt jetzt im sehr günstigen Angebot

Gleich viermal vergibt die Verbraucherorganisation das test-Urteil „mangelhaft“. Der Grund: „Von vier Bezügen lassen sich verschluckbare Kleinteile ablösen“, was ein mögliches Erstickungsrisiko für Kinder und Babys zur Folge hat. So ließen sich die verwendeten Griffplatten an den Bezügen „abdrehen oder -ziehen“. Die Testverlierer und Hersteller Aro, Baumberger, Prolana und Träumeland versicherten der Verbraucherorganisation Anpassungen in der Herstellung.