Preiswerter Testsieger Gummistiefel für Kinder im Test 2023: Mehrere Marken fallen mit „ungenügend“ durch

In früheren Tests kritisierten die Experten „das krebsverdächtige Naphthalin“, das ebenfalls zu den PAK gehört und „über die Haut in den menschlichen Körper gelangt“. Die erfreuliche Nachricht: Während die Labore den problematischen Stoff in einem vorherigen Test noch in allen Gummistiefeln vorfanden, wiesen ihn die Experten im aktuellen Test in nur zwei Produkten nach. Betroffen sind die Modelle von Elefanten Gummistiefel Jelly und Jako-O.