Öko Test 2024 Fünf günstige Sonnencremes für Kinder glänzen mit Note „sehr gut“ – eine Creme enthält verbotenen Stoff

Die „Bevola Kids Sonnencreme 50+“ von Kaufland erhielt bei Öko-Test die Note „mangelhaft“, da sie den verbotenen Weichmacher Di-n-hexylphthalat (DnHexP) enthielt. Dieser Stoff wurde in der EU bereits vor mehr als zehn Jahren als „besonders besorgniserregend“ eingestuft und ist seit 2019 in kosmetischen Produkten verboten. Obwohl die gemessenen DnHexP-Konzentrationen in der Kinder-Sonnencreme derzeit keine unmittelbare Gesundheitsgefährdung darstellen, bleibt die langfristige Belastung durch Phthalate problematisch.