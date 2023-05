Mehr Zucker als Kakao Kakaopulver im Öko-Test – zwei bekannte Marken erhalten Note „ungenügend“

Eine Tasse Kakao gehört sicherlich zu den beliebtesten Getränken von Kindern. Und viele der Hersteller von Kakaopulver richten sich mit ihrem Marketing an genau diese Zielgruppe. Umso wichtiger ist es zu wissen, was sich in dem Getränkepulver befindet. Zusätzlich spielen die Anbau- und Arbeitsbedingungen in den Anbauländern bei Kakao eine wichtige Rolle. Öko-Test hat 16 Kakaopulver auf ihre Inhaltsstoffe und die dazugehörigen Hersteller auf ihre Unternehmensverantwortung geprüft.